Трайчо Трайков: При непазарно поведение има възможност да се въведе таван на печалбата при горивата

Стотинки помощ на литър гориво за всички - видя се че не работи, коментира енергийният министър

Докато други страни се лутаха, ние предприехме мерки, които са прицелени, ограничени и временни, за което ни поздрави ЕК. Подкрепата е за тези, които са уязвими, заяви по БНТ енергийният министър Трайчо Трайков по повод действията на кабинета при увеличаване на цените на горивата. 20 евро са за хора, които са с ниски доходи, допълни той.

По отношение на транспортния сектор е одобрен пакет от мерки за превозвачите, знам, че и днес се преговаря за междуселищните и училищните автобуси.

Няма как да се намалят акцизи, защото са най-ниските в Европа, има страни, които намаляват акцизите, но горивата са им по-скъпи.

По повод предложенията за намаляване на ДДС, Трайков заяви, че това е скъпа мярка, защото данъкът се праща от всички, а ефектът не е прицелен, помощта не отива към хората в нужда, а някакви малки стотинки за всички. Той даде пример с предишните мерки, които са прилагани през 2022 г. със стотинките на литър, видя се че не работи.

За момента се прилага неформален таван на печалбата на горивата, защото изкъсо контролират и НАП, и митниците, и КЗК и КЗП, разговаряме с търговците, виждаме, че се спазва някакво пазарно поведение. В момента видим, че не е така, има възможност да се наложи и таван, заяви министърът на енергетиката. Той заяви още, че наблюденията им показвали, че цените на дребно растат с по-ниски темпове, отколкото тези на едро, а това е сигнал, че търговците не предават цялото повишение към крайните клиенти, засега.

Той заяви още, че знаят за влошените показатели на рафинерията и че това се дължи и намалените количества за преработка, което било нещо, което може да се коригира.

Запасите с гориво са за 90 дни, разпоредени са със закон и за ситуации, при които има физически недостиг на горива. Те не могат за регулират пазара, коментира още Трайков.

По повод търсенето и проучването на газ и нефт в Черно море Трайков заяви, че е бил разочарован, защото преди седмица сондажът не открил количества, достатъчни за търговска експлоатация. "Божа работа", заяви той.

"Булгаргаз" не е фалирала, защото е държавна фирма. Има два лиценза - за обществен доставчик и търговец. По повод търговската й дейност тя била ограничена от липсата на финансов ресурс. Иначе би могла да отвори офис в САЩ и да купува газ там, така цената би могла да бъде намалена с 1/3.