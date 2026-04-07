Корман Исмаилов за горивата: Планираме ден за ден, седмица за седмица, следим всяка мярка

Нито един сектор няма да може да се оправи сам по себе си, трябва да си партнираме, ситуацията е такава, че мерки, взети преди месец, не са много релевантни. Количества ще има, въпросът е на каква цена. Това каза министърът на транспорта Корман Исмаилов по Нова тв, коментирайки темата за горивата.

"Няма да мине без съкращения, в момент на криза остават най-силните бизнеси. Кризисният щаб разсъждава в три фази. Фаза две е още по-високи цени, прекъсване на определени вериги. В момента планираме ден за ден, седмица за седмица, следим всяка мярка", каза министърът.

Той припомни, че у нас цените на горивата са от най-ниските в Европа, но и заплатите са от най-ниските.

Помощта била целева, за да не се вдига цената на транспортните услуги. Имало и помощ към товарните превозвачи, която в момента била 25 млн., а се предлагало 50 млн.

"Винаги ще има хора, които ще бъдат некоректни, но контролът е важен", обясни министърът.

По темата за безплатен транспорт обясни, че ако е кмет и общината му е богата, би го направил. "Въпрос е на ресурси. Но се съмнявам, че на този етап може да се направи това толкова бързо", каза още Корман Исмаилов.

"Ако цените се повишат, ще вземем следващите мерки", увери той. По думите му неизбежно, ако кризата напредне, ще останат най-добрите, най-напредналите. "Нито една мярка не е сама за себе си, защото предстои решение от европейски калибър", добави министърът.

"Това, което правителството прави, е да спазва финансовата дисциплина", каза още Корман Исмаилов. Запитан дали в транспортното министерство има незаети щатове каза, че са около 3%. При тях не стоял въпросът дали да освобождават хора, а как да натоварят повече кадрите.

"Ако има хора, които се водят на работа, но нямат принос към производителността на труда, те са излишни", обяви още той.

В пощите имало над 800 назаети щата, но там трябвало реформа, ниски били и заплатите.

По повод на това, че шефът на пощите вземал над 7 хил. евро заплата, което самият Исмаилов съобщи преди дни, ситуацията била: казвам ти дъще, сещай се снахо.

"Има министър, има воля, има екип, има воля, когато имаш яснота какво гониш, то се усеща", каза Корман Исмаилов.