ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински съд осъди на 15 години затвор руски аген...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22618705 www.24chasa.bg

Нови рекорди в цените на горивата в Германия - 2,40 евро за литър дизел

Цените на горивата в Германия достигнаха нива от над 2,40 евро за литър дизел СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Цените на горивата в Германия достигнаха нива от над 2,40 евро за литър дизел около великденските празници, като впоследствие бе отбелязан лек спад. Това коментира в ефира на „Здравей, България" Христо Диннгозов – българин, който живее в Кьолн.

„Моята последна информация от вчера беше, че цената е около 2 евро и 25 цента", посочи той.

Ръстът на цените на горивата оказва осезаемо влияние върху ежедневието на германските домакинства. „По-високите разходи за бензин и дизел водят до по-скъп транспорт, като засягат хората, които пътуват", обясни той.

В Кьолн общественият транспорт не е евтин, отбеляза сънародникът ни. „Един билет е 3,80 евро. По-добре е да имаш месечен абонамент", каза той, като уточни, че автобусите, трамваите и метрото са основните средства за придвижване в града.

По думите му към момента не се обсъждат широко мерки като намаляване на акцизи, данъци или въвеждане на таван на цените. „Засега правителството изчаква", посочи той.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

