Нови рекорди в цените на горивата в Германия - 2,40 евро за литър дизел

Цените на горивата в Германия достигнаха нива от над 2,40 евро за литър дизел около великденските празници, като впоследствие бе отбелязан лек спад. Това коментира в ефира на „Здравей, България" Христо Диннгозов – българин, който живее в Кьолн.

„Моята последна информация от вчера беше, че цената е около 2 евро и 25 цента", посочи той.

Ръстът на цените на горивата оказва осезаемо влияние върху ежедневието на германските домакинства. „По-високите разходи за бензин и дизел водят до по-скъп транспорт, като засягат хората, които пътуват", обясни той.

В Кьолн общественият транспорт не е евтин, отбеляза сънародникът ни. „Един билет е 3,80 евро. По-добре е да имаш месечен абонамент", каза той, като уточни, че автобусите, трамваите и метрото са основните средства за придвижване в града.

По думите му към момента не се обсъждат широко мерки като намаляване на акцизи, данъци или въвеждане на таван на цените. „Засега правителството изчаква", посочи той.