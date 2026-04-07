ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За една нощ полицията във Варна залови двама шофьо...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22618733 www.24chasa.bg

Автобусни фирми в Бургаско настояват за вдигане на цените на билетите

Транспортни фирми в Бургас настояват за 15% увеличаване на цените на билетите за автобус.

Причината - поскъпването на горивата заради войната

Заради продължаващия ръст на цените на горивата от началото на войната в Иран, транспортни фирми алармират, че работят на загуба. Автобусни превозвачи изчисляват, че горивото съставлява 30% от цената на услугата, която предлагат. В Бургаско автобусни фирми настояха общините да им разрешат да вдигнат цените на билетите с 15 на сто, съобщава Нова.

„Тези 15% най-вероятно няма да са достатъчни. Само за 10 дни цените на горивата скочиха с повече от 10 евроцента. Нашите служители не са получили заплати за февруари, защото първо осигуряваме горивата. Правителството е отпуснало малко по-малко от 6 милиона евро за общините, които организират междуградски превози. Това ще стигне максимум за месец. Много бавно се движат средствата от МС през общините до превозвачите", обясни в ефира на „Здравей, България" Румен Христов от Сдружението на автобусните превозвачи.

Той уточни, че днес в 15 ч ще има среща между браншови организации, Министерството на икономиката и Министерството на финансите, на което се надява да се отпуснат средства за всички междуселищни линии.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

