От днес в Румъния е в сила намалението на акциза върху дизела, цената падна със 7 евроцента

От днес в Румъния е в сила намалението на акциза върху дизела. Проверка на БТА от тази сутрин показва, че на повечето бензиностанции в центъра на Букурещ литър от горивото е с между 0,30 и 0,36 леи (0,06 и 0,07 евроцента) по-евтино в сравнение с понеделник и се продава за 10,13 леи (1,99 eвро) за литър. В провинцията цената му е дори по-ниска, предават местните медии и отбелязват, че днес най-евтиният дизел в Румъния се продава на бензиностанциите в Браила и струва 10,02 леи (1,97 евро) за литър.

Бензинът също поевтиня. В Букурещ цената му за литър започва от 9,11 леи (1,79 евро). В други големи градове на Румъния като Тимишоара и Клуж-Напока цените започват от 9,20 леи (1,80 eвро) за литър.

Ситуацията на пазара на горива беше обсъдена в понеделник от президента Никушор Дан, премиера Илие Боложан, министрите на енергетиката и на транспорта Богдан Иван и Чиприан Шербан и представители на петролни компании. Беше взето решение за създаване на механизъм за непрекъснато наблюдение на доставките на гориво в отговор на международното напрежение, породено от затварянето на Ормузкия проток.

На срещата бе посочено, че в момента Румъния не е изправена пред затруднения с доставките, а покупките на гориво се извършват на цени, съответстващи на международния пазар.

В петък (3 април), румънското правителство прие спешна наредба, с която намалява акциза върху дизела с 0,30 леи (0,059 евро) на литър заради конфликта в Близкия изток. Сумата се равнява на намаление от почти 11 процента.