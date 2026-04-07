Казахстан: Износът на петрол по Каспийския тръбопроводен консорциум остава стабилен

Петролопровод СНИМКА: АРХИВ

Износът на петрол от Казахстан чрез Каспийския тръбопроводен консорциум през Черно море остава стабилен, съобщи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от Ройтерс и БТА.

По-рано Русия обвини Украйна за атака срещу съоръжения на терминала в Новоросийск. Руското Министерство на отбраната заяви, че украински сили са атакували през нощта морския претоварен комплекс в пристанището, като са повредили съоръжения и са предизвикали пожари в четири резервоара за нефтопродукти.

„Работата на нефтения сектор е стабилна и износът чрез консорциума продължава без прекъсване", заяви заместник-министърът на енергетиката на Казахстан Сунгат Есимханов.

Терминалът на консорциума, разположен югозападно от Новоросийск, обслужва около 80 на сто от износа на казахстански суров петрол. През миналата година доставките по тръбопровода Тенгиз – Новоросийск са достигнали 70,5 млн. тона, или около 1,53 млн. барела дневно, при 63 млн. тона година по-рано.

Сред акционерите в „Каспийския тръбопроводен консорциум" (Caspian Pipeline Consortium) са и големите американски компании „Шеврон" (Chevron) и „ЕксонМобил" (Exxon Mobil).

Украйна не е коментирала официално твърденията за атаката. Украинските въоръжени сили съобщиха отделно, че са нанесли удар по инфраструктура за товарене на петрол в района на Шесхарис, на около 15 км от терминала на консорциума.

Миналата година дейността на консорциума беше временно прекъсната за няколко дни след атака срещу съоръженията в края на ноември, при която беше изведено от строя едно от трите плаващи пристанища.

