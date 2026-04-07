Ще има и Fiat Koala, ще се сглобява в Мароко

Fiat Koala ще бъде един от бъдещите модели на торинската компания. Това става ясно от публикация във вестник Corriere della Sera, която разкрива, че маркетинговият екип на Stellantis е защитил това име в патентното ведомство. В момента не е ясно кой модел може да е това, въпреки че се спекулира, че ще се произвежда в Мароко и ще принадлежи към семейството модели Panda.

Някои предполагат, че това може да е компактен модел с още по-достъпна цена. Други пък твърдят, че името може да се използва за един от двата SUV модела в C сегмента.

Името Fiat Koala подсказва за компактен автомобил, дори по-малък от Panda. Възможно е това да е дългообявяваният E-Car, един вид европейска версия на японските kei автомобили.

Мнозина се надяват, че Koala ще бъде на конкурентна цена на пазара и най-вече, че Fiat ще избере италианските Firefly вместо френските PureTech за своята гама двигатели.