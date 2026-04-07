Азиатско-тихоокеанските фондови пазари приключиха търговията с ръстове

Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха на положителна територия след волатилна търговска сесия, тъй като инвеститорите оценяват развитието на войната в Иран с оглед на наближаването на крайния срок, даден от САЩ за споразумение за прекратяване на огъня, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да атакува гражданската инфраструктура на Иран, ако не бъде постигнато мирно споразумение до вторник, 20:00 ч. източноамериканско време, като същевременно даде да се разбере, че иранското ръководство води сериозни преговори.

Тръмп повтори искането си Иран да отвори Ормузкия проток, което би позволило да бъде възобновен трафикът през жизненоважния маршрут за глобални енергийни доставки, предупреждавайки, че САЩ ще унищожат всеки мост и електроцентрала в рамките на четири часа, ако този срок не бъде спазен.

САЩ и Иран обмислят рамков план за прекратяване на 5-седмичния си конфликт, като Техеран се противопоставя на натиска на Тръмп бързо да отвори отново Ормузкия проток при временно прекратяване на огъня и повтаря искането си за траен край на войната.

Иран отхвърли предложението на САЩ за прекратяване на огъня и представи свои собствени 10 точки, включително спиране на военните действия в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване, твърди "Аксиос".

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 44,45 пункта или 0,82 на сто до 5494,78 пункта.

В Хонконг борсата не работи заради официален празник, а в Шанхай Shanghai Composite прибави 10,068 пункта или 0,26 на сто до 3890,165 пункта.

Водещият японски индекс Nikkei 225 се повиши с 15,88 пункта или 0,03 на сто до 53 429,56 пункта. По-широкият индекс Topix нарасна с 9,22 пункта или 0,25 на сто до 3654,02 пункта.

По време на търговията щатският долар се търгуваше на ниво 159,69-70 йени спрямо 159,63-73 йени в Ню Йорк и 159,37-39 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше при 1,1541–1541 долара и 184,30-31 йени в сравнение с 1,1536–1546 долара и 184,28-38 йени в Ню Йорк, както и 1,1564-1565 долара и 184,30-34 йени в Токио.

Nifty 50 в Индия се повиши с 85,05 пункта или 0,37 на сто до 23 053,3 пункта към 11:32 часа българско време.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 нарасна със 149,3 пункта или 1,74 на сто до 8728,8 пункта.

Търговията на Уолстрийт обаче приключи на положителна територия, като промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши със 165,21 пункта или 0,3 на сто до 46 669,88 пункта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 29,14 пункта или 0,44 на сто до 6611,83 пункта.

Технологичният Nasdaq добави 117,55 пункта или 0,54 на сто до 21 996,337 пункта.