Европа затяга пазара на употребявани автомобили

Целта е старите коли с двигател с вътрешно горене да изчезнат по-скоро

Притежаването на нова кола се превръща в мисия невъзможна за мнозина, а пазарът на употребявани автомобили се насочва в същата посока. Европа продължава да търси начин да тласне хората към електрическите автомобили и вече е намерила друг начин да го направи.

Новите разпоредби, които в момента се разработват, биха могли да имат пряко и доста фино въздействие върху пазара на употребявани автомобили.

Брюксел работи от три години по регламента за излезлите от употреба превозни средства (ELV), който трябва да влезе в сила тази година.

Германски медии предупреждават, че една от най-противоречивите точки е член 25 от проекта. Според него всеки продавач на употребяван автомобил

трябва да докаже, че превозното средство не се смята за “излязло от употреба”

Това ще се отнася както за продажбите на вътрешния пазар, така и за износа, като се въвежда филтър, който би могъл напълно да промени играта. Ще има два начина да се докаже, че автомобилът все още е годен за движение. Първият е чрез представен валиден сертификат за технически преглед, а другият - независим експертен доклад. Проблемът е във втория случай. Оценката може да струва няколко хиляди евро, което я прави непрактична за колите с по-ниска стойност.

На практика много евтини употребявани автомобили ще изчезнат от пазара, защото собствениците просто ще ги дадат за скрап. Без един от тези документи превозното средство не може да бъде регистрирано, пререгистрирано или изнесено в чужбина.

Проектът включва изключение за сделки между частни лица, но не е ясно дали ще мине в този си вид.

Големите автокъщи в Западна Европа вече протестират

Ако много от по-евтините нормално движещи се коли преждевременно поемат пътя към автоморгите, ще се намали наличното предлагане, което ще повиши цената на употребяваните автомобили, особено в по-достъпните сегменти.

Томас Пекрун, президент на германската асоциация ZDK, предупреждава:

“Ако колите, които още се движат и могат да се ремонтират без проблеми, бъдат преждевременно класифицирани като отпадъци, те ще изчезнат от пазара по-рано от очакваното. Резултатът би бил по-високи цени на употребяваните автомобили, особено на по-достъпните.”

Идеята е новият регламент първоначално

да се прилага за леки автомобили до 3,5 тона,

които са по-голямата част от пазара на частни коли. Брюксел обаче вече обмисля евентуално постепенно разширяване към други сегменти, като например търговски превозни средства, автобуси и мотоциклети, което предполага много по-широк обхват в средносрочен план.

Този сценарий ще има пряко въздействие и върху достъпността. Ако пазарът на употребявани возила се свие поради новите изисквания, достъпът до автомобил може да стане по-труден за тези, които разчитат на втората ръка като по-достъпна алтернатива на новите модели, включително електромобилите, които си остават скъпи.

Ако един автомобил все още може да се движи с правилнате сервизна поддръжка, принуждаването му да напусне пътищата преждевременно

ще се отрази не само на портфейла на потребителя, но и на принципите за устойчивост,

които самият ЕС защитава.

Въпреки че все още са в процес на разработка, тези разпоредби имат потенциала да променят пазара на употребявани автомобили в Европа. Покупката или продажбата на такъв може съвсем скоро да се превърне в по-скъп, бюрократичен и рестриктивен процес.