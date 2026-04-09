Четвърт от батерията е заминала при 10-годишните електрически коли

Масово по-старите модели издържат максимум 200 км, и то в града

Германската организация TUV Nord проведе цялостен анализ на батериите в употребявани електрически автомобили. Събраните данни позволиха за първи път да се определи качеството на батериите от отделните производители. Заключението е, че всички сериозни производители на електрически автомобили оборудват своите модели с издръжливи батерии, но въпреки това при масовите електромобили губят капацитета си с около една четвърт.

За проучването TUV в сътрудничество с анализатора на автомобилни данни Carly оцени приблизително 50 000 набора от данни за превозни средства от последните години. Статистиката, базирана на глобални изследвания, датира от 2015 г. Проучването изследва така нареченото състояние на здравето (SoH), т.е. състоянието на батерията, или описание на оставащия капацитет, който батерията запазва след определен период от време и употреба.

Когато става въпрос за оценка на качеството на батерията, оставащият капацитет за съхранение е от решаващо значение.

Всяка батерия се влошава с времето

Ако електрическият автомобил вече е загубил част от капацитета си за съхранение, той претърпява драстично намаляване на пробега и стойността си. Тъй като новите батерии са скъпи, степента на износване определя оставащата стойност на електрическия автомобил. Следователно SoH - точно както пробегът на превозно средство с двигател с вътрешно горене е най-важният критерий при покупка на употребяван електрически автомобил.

Употребяваните автомобили Mercedes от 2019 г. все още са имали 94,2 процента от капацитета на батериите си. Моделите Smart от същата година (Fortwo) все още са имали 93,5 процента. BMW и Mini от 2020 г. имат средно над 94 процента от оригиналния си капацитет на батериите. Единадесетгодишните електрически BMW, със средно над 80 процента от оставащия си капацитет за съхранение, все още имат повече от четири пети от оригиналния си капацитет.

Премиум марките са по-добре с пробега.

И другите тествани производители на електрически автомобили се справят добре. TUV Nord установи най-значително влошаване при пионерите в производството на електрически автомобили VW и Renault. За най-старата анализирана моделна година - 2015, е регистриран остатъчен капацитет от 72,5% (Renault Zoe) и 74,6% (VW). Това също означава, че тези сравнително стари употребявани автомобили все още са далеч отвъд гаранционните граници на повечето производители, които заявяват, че батерията ще бъде сменена или ремонтирана, когато достигне 70% капацитет.

Гаранцията обикновено изтича след седем години,

или 160 000 км, но това не е така при всички производители. Това е важно, защото подчертава дългия живот на батериите. Тези на употребяваните електрически автомобили издържат много по-дълго, отколкото се предполагаше досега, пише Auto Bild.

Друг е въпросът, че при средно 75-процентно оставащ капацитет на батерията една 10-годишна електрическа кола като Renault Zoe, и то от второто поколение с по-голямата 41 kWh батерия, с максимум 300 км обхват по каталог, ще минава реално не повече от 200 км, и то в града. Ако тръгнете по магистралата с максимално разрешената скорост от София, едва ли ще стигнете до Пловдив.

Малко по-добра е ситуацията при престижния SUV на Tesla - Model X, въпреки че за 10 години американската кола обикновено запазва 85 процента от батерията си – с десетина процента по-добре от масовите електромобили. При повечето версии

Model X минава като нов максимум 350-380 км

със скорост 130 км/ч по магистралата, а при 10-годишен екземпляр може да очаквате максимум 250 км.

За 10 г. Tesla губи около 15 процента от капацитета на батерията.

Интересното е, че новите автомобили, които току-що са слезли от поточната линия, също имат разлики в декларирания капацитет. Новите електрически автомобили на Hyundai и Kia са имали 100 процента от декларирания капацитет на батерията си. Новите автомобили на Tesla имат средно 98,4 процента от капацитета на батерията си.