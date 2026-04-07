Настоящата енергийна криза е по-тежка от тези през 1973, 1979 и 2022 г., взети заедно

Кризата се задълбочи, след като Иран почти напълно блокира трафика през Ормузкия проток.

Настоящата криза с петрола и газа, предизвикана от блокирането на Ормузкия проток, е по-сериозна от енергийните сътресения през 1973, 1979 и 2022 г., взети заедно, заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергията (МАЕ) Фатих Бирол в интервю за френския вестник „Фигаро" (Le Figaro), цитирано от Ройтерс и БТА.

„Светът никога не е преживявал прекъсване на енергийните доставки от такъв мащаб", подчерта Бирол.

По думите му кризата ще засегне сериозно Европа, Япония и Австралия, но най-уязвими са развиващите се държави, които ще понесат тежестта от по-високите цени на енергията и храните, както и от ускоряването на инфлацията.

Бирол посочи, че страните членки на Международната агенция по енергията вече са се договорили да освободят част от стратегическите си резерви, като процесът е започнал и ще продължи.

Кризата се задълбочи, след като Иран почти напълно блокира трафика през Ормузкия проток в отговор на военни действия от страна на САЩ и Израел. През този ключов маршрут преминава приблизително 20 на сто от световните доставки на петрол и природен газ.

Ограничаването на трафика предизвика рязко повишение на цените на енергийните суровини на световните пазари.

