Трайчо Трайков не очаква чувствително поскъпване на тока от 1 юли, нито на парното

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира пред журналисти, че не очаква да има чувствително повишение на цената на тока за бита от 1 юли. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе решение по заявените от електроразпределителните дружества цени за новия регулаторен период 1 юли т.г. - 30 юни 2027 г.

На всички трябва да е ясно, че цената за бита е такава, а не по-висока поради отчисленията, които производителите на електроенергия правят във фонд „Сигурност на електроенергийната система" и от средствата, които постъпват от закупените въглеродни емисии, обясни Трайков. Той добави, че България е една от страните в Европейския съюз, които отправиха искане в този период на извънредни ценови движения Съюзът да преразгледа някои от правилата, така че ценовият натиск върху производителите да е по-нисък.

Относно заявените цени от топлофикационните дружества от 1 юли, Трайков каза, че няма основание за шоково поскъпване.

За новата формула на таксата за сградна инсталация той отбеляза, че е дадена възможност за избор на етажните собствености - или процент от потреблението, или да използват формулата, която е предложена от Министерството на енергетиката.

Истината е, че абсолютно точна формула за жилища в сгради с вертикални щрангове, където няма отделни топломери, е трудно да се направи. Най-добата перспектива за действие е всеки да си има топломер. Това могат да го направят самите етажни собствености или да е по линия на някоя европейска програма, акцентира служебният министър.

Относно изграждането на новите мощности на АЕЦ „Козлодуй" той посочи, че са започнали процедури по отчуждаване на земи на справедливите им цени.

Трайко Трайков коментира и поисканото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Според него в края на работата на парламента е имало някои "несполучливи намеси" на народните представители. Мисля, че с работата на вицепремиера по еврофондовете и на финансовия министър успяхме така да структурираме нещата и да изпратим искането за четвъртото плащане по начин, който да ни позволи голяма част от средствата да бъдат спасени, каза министърът, цитиран от БТА.