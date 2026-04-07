Делото за антикризисните мерки влиза в Конституционния съд

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делото по искане на Министерския съвет (МС) за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март, свързано с предприемането на мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на суровия петрол и природния газ, съобщиха от пресцентъра на съда.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Определението беше прието единодушно.

Решението на парламента предвижда Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът следва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, както и към земеделските производители, пише БТА.