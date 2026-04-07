Сърбия ще произвежда дронове заедно с израелска компания на своя територия

Сърбия се е споразумяла да произвежда дронове на своя територия с израелския военен гигант "Eлбит Системс" (Elbit Systems) - компания, която е критикувана от години за ролята си в израелските военни операции в Газа и на Западния бряг, разкриват сръбският медиен портал "Балканска мрежа за разследваща журналистика" (BIRN) и израелският всекидневник "Аарец", цитирани от БТА.

"Елбит Системс" ще има 51 процента дял във фабриката за дронове, докато местната компания "Югоимпорт СДПР" ще има 49 процента.

Според документи, с които BIRN и "Аарец" разполагат, както и според два независими източника, е планирано производството на два вида дронове - за близки и далечни мисии. Източник, запознат със сделката, казва, че дронът с голям обсег е „по-усъвършенстван" от Pegasus - бойно-разузнавателен дрон, който Сърбия вече произвежда.

Фабриката ще бъде разположена в съоръжение на 28 км западно от Белград в с.Шимановци, което ще бъде наето от компанията на Желко Митрович, собственик на частната сръбска телевизия "Пинк".

Израел и Сърбия вече имат развито сътрудничество в областта на въоръжаването, отбелязва регионалното издание Ен 1. Стойността на износа на боеприпаси и оръжия от Сърбия за Израел се е увеличила 42 пъти от 2023 г. насам и е достигнала 114 милиона евро в края на миналата година, въпреки многобройните призиви на експерти на ООН за спиране на продажбата на военна техника на Израел.

През 2025 г. Сърбия сключи сделка за 1,64 милиарда долара с израелския отбранителен гигант "Елбит системс". Договорът е петгодишен и включва продажбата на ракетно-артилерийски системи с голям обсег и гама от дронове, включително такива за тактическа и оперативна употреба.

Специалният докладчик на ООН за окупираните палестински територии Франческа Албанезе заяви в доклад от юни 2025 г., че "Eлбит" е сред компаниите, печелещи от „продължаващия геноцид" в Газа, където над 70 000 палестинци са били убити при израелски военни операции след нападението на "Хамас" през октомври 2023 г.