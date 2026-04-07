Расте делът на новорегистрираните електрически автомобили в Германия

Регистрациите на нови електрически автомобили в Германия са нараснали рязко през март, съобщи днес националната служба за автомобилен транспорт, цитирана от ДПА, цитирана от БТА.

Броят на новорегистрираните електромобили се е увеличил с 66,2 на сто на годишна база, като през март са били регистрирани около 71 000 превозни средства при 43 000 през февруари. Делът на новите регистрации на електрически автомобили е достигнал 24 на сто през март спрямо 22 на сто през февруари и значително над нивото от 16,8 на сто през март миналата година.

Ръстът в покупките идва на фона на рязко покачване на цените на петрола през последните седмици заради войната с Иран, което води до увеличени разходи за гориво за автомобилистите.

Според консултантската компания И Уай (EY) новите държавни субсидии в размер до 6000 евро (6930 долара) на автомобил също оказват влияние върху регистрациите на електромобили. Данните за март са най-високите от август 2023 г., когато са били отчетени 87 000 нови регистрации.

Анализаторът на И Уай Константин Гал прогнозира, че пазарният дял на електрическите автомобили може да достигне 25 на сто за цялата година, след като през първото тримесечие той е бил 22,8 на сто.

„Голяма част от купувачите на нови автомобили все още избират двигатели с вътрешно горене и това няма да се промени засега въпреки високите цени на горивата, милиардите държавни субсидии и новите електрически модели с подобрен пробег и време за зареждане", отбелязва Гал.

Общо през март в Германия са били регистрирани над 294 000 нови автомобила, което е с 16 на сто повече спрямо февруари. За първото тримесечие ръстът на регистрациите е 5,2 на сто на годишна база.

В същото време Гал подчертава, че слабата икономика, геополитическите кризи и войните оказват негативно влияние върху потребителските нагласи.