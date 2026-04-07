Все повече хора у нас избират био и специализирани храни като част от стремежа си към по- балансиран начин на живот. Търсенето е водено от желанието за продукти с ясен произход и чисти съставки. В отговор на тази тенденция „Фантастико“ предлага впечатляващо разнообразие от над 700 био артикула от български производители и международни партньори. В супермаркетите на веригата клиентите могат да открият и повече от 200 безглутенови продукта, съобразени с различни хранителни предпочитания и нужди.

Следвайки повече от 15 години философията, че храната е енергия и здраве от „Грам за килограм“ създават нещо ново и различно – смес за кето баница, без да променят усещането за традиционната топла закуска, която носи със себе си домашен уют.

„Традиционната рецепта обаче е изключително богата на въглехидрати, глутен и калории, което я прави неподходяща за много хора със специфични хранителни нужди или режими. Искахме да създадем продукт, който да запази емоцията от това любимо ястие, но да бъде съобразен със съвременните изисквания на клиентите – без компромис с качеството на суровините“, посочва Ивелина Любомирова, основател на „Грам за килограм“.

Така се ражда и сместа за кето баница. Тя е онзи модерен прочит на любимата ни класическа баница, който не съдържа скрити добавки, без консерванти, емулгатори, стабилизатори, набухватели, мая или ГМО и е подходящ за спортисти, хора с глутенова непоносимост, вегани, хора на кето или ниско въглехидратен режим.

„Нашата кето баница е изключително лека. Липсват тежестта от глутена и излишните мазнини, но остава удоволствието от вкусната, топла домашна закуска. Основните съставки са кокосово брашно, нахут и оризови кори. Добавяйки след това газирана вода, яйца и сирене или извара и масло, се получава страхотен кето продукт“, казват от „Грам за килограм“.

Процесът по приготвяне на баницата е лесен, но е важно да бъдат спазвани всички пропорции, за да се постигне перфектен резултат. „Нейната текстура е по-различна, леко по-влажна, но изключително вкусна и засищаща. Съветвам клиентите да експериментират с добавките – любимо сирене, малко семена отгоре за хрупкавост или качествена мазнина, може да се добавят спанак, гъби, моцарела на всеки според вкуса“, добавят от компанията производител.

Ако все пак предпочитате да си подарите сутрин не баница, а зърнена закуска - гранола Bett’r протеин с фъстъци и какао е точно за вас. „Продуктът е естествено допълнение към разнообразието от граноли на Bett’r - марка, чието портфолио отдавна надхвърля категорията на закуските със своите иновативни био решения. Гранолата се съчетава перфектно с растителни напитки, прясно или кисело мляко, като за най-добър резултат е препоръчително да се изчака няколко минути, докато съставките омекват и разгръщат пълния си аромат. Липсата на глутен в състава ѝ я прави предпочитан избор и за потребители с глутенова непоносимост, които не правят компромис с качеството на своята закуска“, казва Любомила Стойкова, старши бранд мениджър в SmartOrganic.

Рецептата на протеиновата гранола Bett’r е разработена с натурални био съставки, има високо съдържание на протеин и минимално количество захари, казват производителите и допълват: „Заложихме на комбинация от чисти растителни източници – грах и фаба, които осигуряват балансиран аминокиселинен профил и отлична усвояемост, без да променят финия вкус на гранолата. Използваме само био печени фъстъци, които придават плътна текстура, и висококачествено какао с богат аромат и антиоксидантни свойства. Освен като самостоятелно хранене, гранолата може да служи като хрупкав завършек на плодови купи и смутита или да се консумира директно от опаковката като бърза протеинова закуска по всяко време на деня”, посочват от SmartOrganic.

Допълнителен плодов аромат към закуската може да бъде постигнат с няколко капки био сироп от Harmonica, които са готови да донесат още повече свежест във вашето всекидневието.

Сладката напитка се приготвя с малко съставки – плод и захар, защото вярват, че вкусът идва от истинските неща, не от добавките. „Работим с био плодове, отгледани без синтетични препарати, често от малки стопанства в България и региона. Плодовете се преработват близо до беритбата, за да се запази ароматът им. Без аромати. Без оцветители. Без подобрители. Плодът дава вкуса, захарта го запазва“, споделя Галина Печийска, ръководител търговски екип в „Био България“.

Когато говорим за истински вкус, за продукти, създадени с уважение към природата и с мисъл за хората, няма как да не обърнем внимание на философията зад био сиропите Harmonica — резултат от автентични съставки и традиционни методи на подготовка.

„Вкусът не е вкус на бонбон, а е вкус на ягода, на малина, на истински плод - с лека киселинност, с дълбочина, не просто сладко. Всички плодове и билки идват от биологични ферми. Има и нещо практично - родителите търсят по-добра алтернатива на газираните напитки и сиропът е прекрасен избор. Барманите го търсят, защото дава истински плодов вкус, не аромат. Със сиропите лесно контролираш колко сладко да бъде, каква да е концентрацията, каква напитка искаш да направиш“, разказва Печийска.

Сиропът може да бъде приготвен в различни рецепти, а вкусът все така напомня на сока на баба: „Сиропът е супер за всяка кухня - малко количество, голям ефект. Прави всичко по-вкусно за секунди. Най-просто - със студена вода и лед,но и с газирана вода става супер - като домашна лимонада,върху кисело мляко с мюсли или гранола“, посочват от „Био България“.

„Фантастико“ активно следи развитието на пазара и регулярно обновява своето портфолио в съответствие с най-новите тенденции. „Био асортиментът ни обхваща разнообразни категории – десерти, консервирани и охладени продукти, солени снаксове и ядки, чай, кафе и безалкохолни напитки, както и основни хранителни продукти, включително брашна, функционални миксове и алтернативи на подсладители. Сред най-търсените категории в сектора с био и специализирани храни са пресните плодове и зеленчуци, растителните продукти, функционалните храни, бебешките храни и млечните продукти. Сред най-новите предложения са заместители на захар, полуготови био храни и други иновативни продукти, които съчетават удобство и качество“, споделя Ирена Георгиева, продуктов мениджър в търговската верига.

Компанията продължава да подкрепя българските производители и да разширява присъствието на местни био и специализирани продукти в своите супермаркети.