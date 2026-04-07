Зареждането може да се комбинира с достъп до всички услуги и удобства в обектите на веригата

OMV България стартира собствена мрежа от бързи зарядни станции под марката eMotion. Инициативата подкрепя дългосрочната стратегия на компанията за насърчаване на електрическата мобилност и постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Към момента 21 обекта в страната разполагат със станции, като пет са новоизградените локации с ултрабързи зареждачки с мощност до 300 kW. Всички поддържат плащане с банкова карта и с OMV бизнес карта E-Mobility.

Още тази година OMV ще стартира поетапна подмяна на оборудването на зарядните точки, поставяйки фокус върху транзитните и магистралните обекти. Там, където е възможно осигуряване на необходимата инфраструктура, компанията планира инсталирането на по 2 зарядни станции с мощност до 300 kW и минимум 4 конектора.

„Зарядните станции eMotion са отражение на стратегическата визия на OMV да създава устойчиви решения за утрешния ден. Имаме амбицията да изграждаме зарядната инфраструктура навсякъде, където условията позволяват, като поставяме приоритет върху магистралните и транзитните обекти. Вярваме, че с мрежата eMotion ще осигурим всички необходими удобства за водачите на електомобили, както и тяхната сигурност на пътя", посочи Ангел Тухов - управител и мениджър „Верига бензиностанции" на OMV България.

Компанията ще инвестира в разширяване на зарядната инфраструктура на своите бензиностанции и ключови локации в Централна и Източна Европа. До 2030 г. планира да инсталира общо 2000 точки в Австрия, Румъния, Словакия, Унгария и България, като повечето от тях ще бъдат бързи с мощност между 150 kW и 300 kW.