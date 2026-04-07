Трайков нагледа пускането на втория агрегат на ПАВЕЦ "Чаира". Предложили му места за още 10 нови

Енергийният министър Трайчо Трайков отиде във вторник в ПАВЕЦ "Чаира", за да нагледа 72-часовите проби преди старта на третия хидроагрегат. Той съобщи, че при предишното му посещения от НЕК му обещали в началото на април два от четирите хидроагрегата в помпено-акумулиращата ВЕЦ да заработят. Тази задача вече е изпълнена, заяви той и очакваше след час и половина втората машина да заработи в помпен режим. Тогава цените са ниски или отрицателни, така на практика тези мощности произвеждат пари.

Ползите са освен че произвежда електрическа енергия, "Чаира" служи като балансираща мощност, използвайки в помпен режим евтина или безплатна енергия. Освен това при ако има срив на цялата електроенергийна система от "Чаира" може да започне възстановяването й като тя подаде електроенергия на АЕЦ "Козлодуй", за да запали блоковете. "Така че отново мога да кажа - това е един безценен актив на нашата енергийна система.

Трайков обобщи, че втори и трети агрегат работят. В момента японски специалисти проучват за агрегат едно.

В момента се подготвя окончателно обществената поръчка за агрегат едно, Поръчката за него тя е разделена на две - договор за доставка на оборудването и отделен за строиелно-монтажните работи. Очаквам този път да има значителен интерес, а пускането на тази машина е предвидено за 2028 г., поясни още министърът.

Трайков смята, че в максимално кратки срокове трябва да стартира процедура на язовир "Яденица", който е втори изравнител на ПАВЕЦ "Чаира".

Той обяви, че са поръчали и са получили анализи, които са посочили още 10 места за ПАВЕЦ.

След последния ремонт и блоковете в АЕЦ "Козлодуй" работели безпроблемно, Националното хранилище за радиоактивни отпадъци има акт 16 и следващата седмица ще бъде открито.

При 7 и 8 блок на атомната централа Трайков заяви, че е започнало отчуждаването на земята, "която искаха да купят за 100 млн. евро".

Заедно с финансовия министър Клисурски били структурирали нещата по плана за възстановяване така, че страната ни да получи по-голяма част от четвъртото плащане, въпреки забраната на парламента за отделяне на мините и ТЕЦ "Марица-изток 2" от БЕХ.