Европейските борси се понижиха преди крайния срок даден от Тръмп към Иран

Индексите на водещите европейски фондови пазари се понижиха в днешната търговия, тъй като инвеститорите останаха предпазливи преди крайния срок, поставен от президента на САЩ Доналд Тръмп, за отваряне на Ормузкия проток от Иран, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА. 

Във Франкфурт DAX загуби 1,06 на сто до 22 921,59 пункта.

Парижкият CAC 40 е надолу с 0,67 на сто до 7908,74 пункта.

Лондонският FTSE 100 спадна с 0,84 на сто до 10 348,79 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 приключи сесията със спад от около 1 на сто до 590,59 пункта, заличавайки по-ранните си печалби. Повечето сектори и основни борси в региона затвориха на отрицателна територия.

Спадът идва след четиридневната великденска пауза, като пазарите подновиха търговията след смесено представяне в края на миналата седмица.

Инвеститорите изпитват затруднения да оценят противоречивите сигнали от американската администрация относно възможно решение на конфликта. Тръмп предупреди, че САЩ могат да нанесат удари по гражданска инфраструктура в Иран, ако не бъде постигнато мирно споразумение в рамките на по-малко от 24 часа, като същевременно заяви, че иранското ръководство води преговори „добросъвестно“.

