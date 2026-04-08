Петролът поевтиня след обявеното примирие САЩ-Иран за 2 седмици

4976
Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предадоха ДПА и БТА.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март.

Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".

Четете още

Още от Пазар

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)