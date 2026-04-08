Левон Хампарцумян: "Газпром" е плащал за кампанията срещу шистовия газ у нас

Рано е да се прогнозира сериозно поевтиняване на горивата, има голям недостиг, коментира експертът Мартин Владимиров

През 2013 г., още като банкер, съм виждал договор с български журналист, напълно легален, с една от дъщерните фирми на "Газпром" - за 300 хил. лв. на година, за да помага анти шистов газ, да влияе.

Това разказа ексбанкерът Левон Хампарцумян пред Нова тв.

Той не пожела да разкрие кой е този журналист, уточни, че е от "Б" отбора, не знаел колко получават от "А" отбора. Спрямо големите обеми, които се търгуват, това са никакви пари, допълни той.

Трябва да използваме това, което имаме като природни ресурси, няма как тежката ни индустрия да работи на перки, коментира Хампарцумян. И напомни, че знаем, че имаме шистов газ, но не знаем колко, след като бяха забранени проучванията.

Още през 2012 г. "Файненшъл таймс", когато имаше протести срещу шистовия газ, писал, че има руска намеса при организирането на протестите у нас, коментира енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

Има проучване на американската агенция за енергийна информация още от 2007 г., която показва, че в България има залежи за около половин трилион кубически метри природен газ. Това е 150 години потребление, каза Владимиров.

Това са предполагаеми неща, които трябва да се докажат. Откогато се докажат, докогато започне да се добива след няколко милиарда инвестиции, ще отнеме доста време. Обаче това не би трябвало да бъде бариера поне да проучим какво имаме под земята, допълни Левон Хампарцумян.

Рано е да се прогнозира сериозен спад на горивата, защото този спад е на пазара на финансовите деривации, а на физическите пазари на суров нефт и горива има изключително голям недостиг. В последната седмица и Европа няма достатъчно количество керосин. Преди решението за прекратяване на огъня реално цената за доставка на суров нефт в Азия достигаше 150 долара. Това няма да се промени, докато не видим, че трафикът през Ормузкия проход се възстановява. Не очаквайте, че финансовите измерения ще се превърнат в реално понижение на цените на горивата поне в следващите 2 седмици, докато ситуацията е неясна. Така Мартин Владимиров коментира временното примирие между САЩ и Иран от тази нощ.

България няма дефицит на горива, категоричен бе Владимиров.

Кризата на петролните пазари показва ясно, че страните, които зависят повече от вноса на изкопаеми горива, са по-уязвими и при такива шокови ситуации са по-чувствителни и резки цените на енергията, допълни той.

Има несигурност и непредсказуемост, така че можем да си рисуваме всякакви сценарии, но трудно можем да предскажем какво ще се случи. Пазарите остойностяват тази несигурност, като скачат нагоре, коментира Левон Хампарцумян.