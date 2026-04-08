Вятърната енергия с 18,3% дял в Европа, България - с 3%

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 18,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,6 процента от общото количество електроенергия (1185 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,7 процента (123 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (103,1 процента), Швеция (43,4 на сто) и Португалия (39,8 процента). В България делът е 3 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (226,2 гигаватчаса), Испания (167,3 гигаватчаса) и Швеция (154,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,5 гигаватчаса, пише БТА.