ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лакирани изделия стават все по-популярни сред млад...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22626605 www.24chasa.bg

Volkswagen ще се сбогува с трицилиндровите двигатели

Георги Луканов

[email protected]

4264
Новото поколение Volkswagen T-Roc. Снимки: Volkswagen

В близко бъдеще всички автомобили на Volkswagen Group с напречно разположени двигатели ще имат само 4-цилиндрови турбо двигатели. Почти всички ще се предлагат в мек или пълен хибриден вариант, пише италианският сайт "Воланте".

С пристигането на Евро 7 и наближаващия рестайлинг на много модели всички автомобили на Volkswagen Group с напречно разположен двигател ще бъдат 1,5 или 2,0 литра. 

След неотдавнашното пенсиониране на 2.5-литровия петцилиндров двигател от Audi RS3, групата очевидно е решила да се съсредоточи само върху четирицилиндрови двигатели, дори за онези ограничени нива на мощност, които в момента се покриват от 1,0-литровия турбо 3-цилиндров двигател (който в момента се предлага например във Volkswagen Polo и T-Cross, Seat Ibiza и Arona, Skoda Fabia и Kamiq).

Усъвършенстваният 1,5 TFSI с 4 цилиндъра вече се предлага в най-новия Volkswagen T-Roc със 116 к.с

Тези четирицилиндрови двигатели ще бъдат комбинирани с хибридна технология. 1,5-литровият вече се предлага в мек хибриден и plug-in вариант, съчетан с роботизирана трансмисия с двоен съединител. В бъдеще този двигател ще се предлага и в напълно хибридна версия.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)