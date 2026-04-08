Volkswagen ще се сбогува с трицилиндровите двигатели

В близко бъдеще всички автомобили на Volkswagen Group с напречно разположени двигатели ще имат само 4-цилиндрови турбо двигатели. Почти всички ще се предлагат в мек или пълен хибриден вариант, пише италианският сайт "Воланте".

С пристигането на Евро 7 и наближаващия рестайлинг на много модели всички автомобили на Volkswagen Group с напречно разположен двигател ще бъдат 1,5 или 2,0 литра.

След неотдавнашното пенсиониране на 2.5-литровия петцилиндров двигател от Audi RS3, групата очевидно е решила да се съсредоточи само върху четирицилиндрови двигатели, дори за онези ограничени нива на мощност, които в момента се покриват от 1,0-литровия турбо 3-цилиндров двигател (който в момента се предлага например във Volkswagen Polo и T-Cross, Seat Ibiza и Arona, Skoda Fabia и Kamiq).

Усъвършенстваният 1,5 TFSI с 4 цилиндъра вече се предлага в най-новия Volkswagen T-Roc със 116 к.с

Тези четирицилиндрови двигатели ще бъдат комбинирани с хибридна технология. 1,5-литровият вече се предлага в мек хибриден и plug-in вариант, съчетан с роботизирана трансмисия с двоен съединител. В бъдеще този двигател ще се предлага и в напълно хибридна версия.