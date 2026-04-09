BMW все пак ще остави ръчните скорости за по-мощните модели

Вицепрезидентът на BMW за клиенти, марки и продажби в M дивизията Силвия Нойбауер казва пред Automobilwoche, че баварската компания не е готова да се откаже от ръчните трансмисии. Тя твърди, че инженерите работят върху решение, което да запази ръчната трансмисия в употреба, дори когато мощността на 3,0-литровия двигател нараства.

Големият въртящ момент и увеличаването на мощността на двигателя ще окажат допълнително натоварване върху компонентите на ръчната скоростна кутия и инженерите на BMW трябва да разрешат това.

Сигурно е, че M2 и M4 ще останат в производство до края на десетилетието, като се предлагат и с ръчна скоростна кутия. Това е добра новина за любителите на спортното класическо каране.