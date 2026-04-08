ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Златото поскъпна с над 2,5% след примирието между САЩ и Иран

Снимка: Архив

Цената на златото достигнаха триседмичен връх по време днешната азиатска търговия, тъй като курсът на щатския долар се понижи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран, съобщи Инвестинг.ком.

Текущата (спот) цена на златото се повиши с 2,6 на сто до 4830,35 долара за тройунция към 09:30 ч. българско време, достигайки най-високото си ниво от 19 март.

Фючърсите на златото, търгувани в САЩ също отбелязаха ръст от 2,5 на сто до 4849,25 долара за тройунция.

Сред останалите благородни метали текущата цена на среброто се повиши с над 6 на сто до 77,46 долара за тройунция, докато платината поскъпна с над 5 на сто до 2046,80 долара за тройунция.

Пазарите реагираха незабавно на информацията за двуседмично прекратяване на огъня в Иран, като цените на петрола се сринаха с около 15 на сто, рисковите активи отбелязаха поскъпване, а щатският долар беше подложен на натиск.

Индексът на щатският долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, спадна с близо 1 процент, което направи златото по-евтино за притежателите на други валути.

Въпреки приемането от мнозина на златото като сигурен актив, цената на благородния метал се понижи миналия месец, докато цените на суровия петрол скочиха рязко, подклаждайки опасенията за инфлация и повишавайки очакванията, че Управлението за федерален резерв на САЩ може да поддържа лихвените проценти високи за по-дълго време.

Анализаторите очакват данните за инфлацията в САЩ през март, които трябва да бъдат публикувани в петък. Очаква се те да дадат първи ясни знаци за въздействието от скорошния скок в цените на енергията, пише БТА.

Снимка: Архив

