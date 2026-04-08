Еврото поскъпна с близо 1% спрямо долара

Курсът на еврото нарасна с почти 1 процент спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1705 долара или с 0,94 над нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи във вторник референтен курс от 1,1557 долара за евро.

Еврото отстъпва леко спрямо британската лира - с 0,14 на сто, както и в сравнение с швейцарския франк и японската йена - съответно с 0,35 и 0,01 на сто, пише БТА.