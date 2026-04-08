Илон Мъск на Балканите разработи батерията за новата електрическа "седмица" на BMW

Изобретателят и предприемач Мате Римац, наричан от мнозина Илон Мъск на Балканите, разработи с неговата компания Rimac съвместно с BMW батерията за новата електрическа Серия 7. Така младият хърватин, който държи и контролния пакет на Bugatti, се превръща от бутиков производител на хиперколи към мащабен доставчик за големи автомобилни производители.

Батерията използва шестото поколение eDrive технология на BMW с цилиндрични клетки. Те предлагат с 20% по-висока енергийна плътност в сравнение с предишните. Благодарение на съвместната работа, новият i7 ще има значително по-голям пробег и по-висока скорост на зареждане.

Системите се произвеждат в новия кампус на Rimac в Загреб, където са изградени специални автоматизирани линии за този проект. След това те се транспортират до завода на BMW в германския Динголфинг за окончателно сглобяване.

Официалният дебют на обновения модел е планиран за 22 април по време на изложението Auto China в Пекин.