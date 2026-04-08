ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Stellantis продава употребявани части чрез eBay

Георги Луканов

Склад за авточасти. Снимка: Stellantis

Звеното за следпродажбено обслужване на Stellantis стартира специализирани магазини за електронна търговия в eBay на четири европейски пазара, за да продава оригинални употребявани автомобилни части, доставени от центъра за демонтиране на коли в Мирафиори, Торино. Магазините вече работят във Франция, Германия, Италия и Испания, предлагайки над 20 000 употребявани компонента както на частни клиенти, така и на професионални сервизи.

Новите канали на eBay допълват съществуващата онлайн платформа B-Parts, където частите, произведени от Mирафиори, вече са включени в по-широк европейски асортимент от 12 милиона употребявани части. Частите се извличат от автомобили с излязъл от употреба и от автомобили, обект на научноизследователска и развойна дейност, от няколко марки Stellantis, като в момента те обхващат Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Opel и Citroеn.

Stellantis твърди, че повторната употреба на компоненти позволява 100% икономия на материали и намалява емисиите на въглероден диоксид с до 50% в сравнение с производството на нови части. Компанията планира да разшири магазините си в eBay в други страни и да внедри допълнителни канали за търговия като част от по-широката си стратегия за кръгова икономика.

Склад за авточасти. Снимка: Stellantis
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

