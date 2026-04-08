Устойчивостта и партньорствата са в основата на конкурентоспособността на бизнеса. Около този извод се обединиха участниците в събитието „Академия за устойчивост: пътят към устойчиви практики и процеси“, организирано от Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, и „Клийнтех България”. Форумът се проведе във Велико Търново, като събра представители на бизнеса, институциите и експертната общност.

Те обсъдиха ключови теми, свързани с устойчивото развитие и зелената трансформация.

„Малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът на българската икономика и нашата цел е да помогнем устойчивото развитие да се превърне в ефективна възможност, а не пречка. За нас устойчивостта не е абстрактна концепция, а част от ежедневните решения, с които управляваме бизнеса си. Това не е модерна дума или еднократен проект, а начинът, по който успешно балансираме между икономическия ефект, хората и околната среда. Когато взимаме решения, ние искаме да виждаме дългосрочния ефект от инвестициите“, заяви Дияна Димитрова-Каменова, номинирана за изпълнителен директор „МСП банкиране“ на ОББ, която откри събитието.

Марияна Хамънова, изпълнителен директор на „Клийнтех България”, добави, че Академията за устойчивост продължава да бъде успешен проект.

Според нея бизнесът знае, че устойчивостта не е временна тенденция, а ефективното управление на ресурсите, намаляването на разходите и въвеждането на процеси, които водят до по-добри икономически показатели за малките, средните и големите предприятия.

Мариела Цонева, заместник-кмет „Стратегическо, териториално и инвестиционно планиране и контрол“ на община Велико Търново, каза, че устойчивото развитие на община Велико Търново не може да се случва без помощта и засиления диалог между всички ключови страни – институции, бизнес, неправителствен сектор и граждани.

В своето обръщение Александър Пеев, генерален мениджър “Устойчиво развитие” на KBC Group в България, акцентира, че най-големият ресурс, с който разполага човечеството, е способността да се адаптира, да намира технологични решения и да ги прилага. Устойчивото развитие означава да бъдеш адаптивен и подготвен – качества, които могат да осигурят стабилност в турбулентни времена, изтъкна той.

С изключително голям интерес от участниците във форума бе посрещната лекцията на д-р Емил Калчев, главен икономист на ОББ, който представи задълбочен анализ върху макроикономическата обстановка, данни за пазара на труда, инфлацията, банковите лихви и нагласите на бизнеса. Той очерта бизнес среда, характеризираща се с динамика и несигурност.

Според представените прогнози икономиката ще продължи да расте с умерени темпове – около 2.7% през 2026 г., при инфлация около 3.9%. Това, по думите му, изисква по-добро планиране, ефективност и устойчиви стратегии от бизнеса. Събитието продължи с дискусионния панел, модериран от Марияна Хамънова, в който участваха Добромир Симидчиев („Хидролиа“ АД), Мая Кръстева („Инова Топ Грийн“ ЕООД), Митко Цонев („Валкреа“ ЕООД) и Мартин Минковски (ОББ). Те представиха различни аспекти на устойчивото развитие, свързани с управлението на водните ресурси, енергийната ефективност, умните сгради и финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса.