Георги Клисурски: Очаквам цените на горивата да паднат, но имаме мерки за 125 млн. евро

Служебният министър на финансите Георги Клисурски Снимка: Николай Литов

Най-важната новина е двуседмичното споразумение между САЩ и Иран. Цените на международните петролни пазари вече намаляха с между 15 и 20%. Сега очаквам и спад на цените в бензиностанциите в обозримо бъдеще. Това каза министърът на финансите Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет. 

Деескалацията е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Въпреки това подготвихме мерки и вече активирахме част от шестте за транспортния бранш, каза още той.

НАП, КЗП и КЗК си сътрудничат и следят за конкурентното поведение на бензиностанциите - да няма прекомерно увеличение на техните печалби и маржове, каза още той.  
НАП вече е проверила над 1000 бензиностанции. 

Припомни, че общият пакет от мерки за кризата е малко над 125 млн. евро. 

