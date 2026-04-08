Георги Клисурски: Очаквам цените на горивата да паднат, но имаме мерки за 125 млн. евро

Най-важната новина е двуседмичното споразумение между САЩ и Иран. Цените на международните петролни пазари вече намаляха с между 15 и 20%. Сега очаквам и спад на цените в бензиностанциите в обозримо бъдеще. Това каза министърът на финансите Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет.

Деескалацията е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Въпреки това подготвихме мерки и вече активирахме част от шестте за транспортния бранш, каза още той.

НАП, КЗП и КЗК си сътрудничат и следят за конкурентното поведение на бензиностанциите - да няма прекомерно увеличение на техните печалби и маржове, каза още той.

НАП вече е проверила над 1000 бензиностанции.

Припомни, че общият пакет от мерки за кризата е малко над 125 млн. евро.