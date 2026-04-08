eBag, Samsung, Shein, Sport Depot и още много търговци с ексклузивни оферти в шопинг секцията в мобилното приложение на tbi bank

Празничното пазаруване за Великден вече е по-лесно и изгодно. tbi bank добави водещи брандове като eBag, Samsung, Shein и Sport Depot към портфолиото си от над 250 онлайн магазина в шопинг секция на своето мобилно супер приложение. Там потребителите могат да пазаруват сигурно и удобно, като получават до 10% обратно като парични награди, директно в разплащателната си сметка.

Безплатна доставка на храна по празниците

Празниците често се превръщат в изпитание за домакините. Подготовката на трапезата и посрещането на гости отнемат голяма част от времето за почивка. За да помогне на клиентите да се подготвят навреме и да си спестят напрежение в последния момент, tbi bank си партнира с най-големия онлайн супермаркет в България– eBag. Всички поръчки над 26 евро, направени през шопинг секцията в приложението на банката, са с безплатна доставка.

Така домакинствата могат да планират пазаруването си предварително, като избегнат стреса и опашките в последния момент, и отделят повече време за близките си.

Пролетта е идеалното време за спорт

С идването на пролетта и по-топлите дни все повече хора се връщат към спорта и активностите навън. Качествената спортна екипировка е особено важна - тя помага да се избегнат травми, издържа по-дълго и прави тренировките по-ефективни и приятни. В отговор на тези нужди, tbi bank и Sport Depot предлагат над 20% отстъпка за избрани артикули, достъпни в шопинг секцията в мобилното супер приложение на банката.

Подготовка за незабравими пътешествия

Пролетта и лятото са сезоните на дългите пътувания, а сигурността на автомобила е от първостепенно значение. Макар често да се фокусираме върху подготовката за зимата, статистиката показва, че изминаваме много повече километри през топлия сезон. За безопасно пътуване без компромиси, tbi bank и центрове за гуми „Диана“ си партнират, за да предложат на клиентите си преференциални цени за нови летни гуми от 14 април. За тези, които планират пътуване без собствен автомобил, има и друго решение – чрез партньорството с Top Rent-A-Car клиентите на tbi bank получават ексклузивна 7% отстъпка за наем на леките автомобили от автопарка на компанията, достъпна само в шопинг секцията.

Модерни решения за всеки ден

Сред актуалните оферти в приложението са и най-новите модели на технологичния гигант Samsung, както и сезонните модни колекции от Shein.

Така приложението на tbi bank събира на едно място разнообразни оферти за продукти и услуги, съобразени с актуалните нужди на потребителите. Шопинг секцията, обаче, е само едно от многото предимства в приложението на банката. Карта neon и tbi bank app са напълно безплатни – без такси за откриване, обслужване или за незабавни преводи в евро. Потребителите могат само с няколко клика да отворят депозит или гъвкавата спестовна сметка „Касичка“ при едни от най-високите лихви на пазара.

За допълнително удобство супер приложението на tbi bank позволява на клиентите да пазаруват със собствени средства или с индивидуален шопинг лимит. Всяко плащане може да бъде разсрочено на 3 вноски без никаква лихва или на 6 и 12 вноски с минимална такса, правейки желаните продукти, от които хората се нуждаят, още по-достъпни във всеки един момент. Регистрацията в приложението и откриването на сметка отнема по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без нужда от посещение на банков офис.