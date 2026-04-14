Моделът на "Аксиом" е грижата за хората и за фирмите с изграждане на персонализирано доверие

Управлението на риска все по-често заема централно място в стратегиите на компаниите и това налага ролята на застрахователя да се разширява непрекъснато.

Геополитическото напрежение, инфлационният натиск и ускорените технологични промени пренареждат средата, в която бизнесът взема решения. За много компании това означава нов тип риск - от прекъснати доставки и растящи разходи до по-висока несигурност за служителите и за тяхното здраве.

Мисията на застрахователна компания “Аксиом” е да помага на клиентите си с компетентни решения, насочени към конкретни ситуации от тяхната практика.

Управление на риска в реални ситуации и отвъд стандартните продуктови рамки

Всеки бизнес среща специфични рискове. За производствените компании рискът често е свързан с прекъсване на дейността или повреда на оборудване, за консултантския бизнес - с професионална отговорност, за работодателите - с привличането и задържането на служители и работници. Решенията на “Аксиом” са структурирани именно около подобни конкретни сценарии и предвиждат покрития, които отразяват спецификата на индустрията и реалната експозиция на риска.

Дигитално предимство

В съвременната информационна среда, в която услуги, данни и решения са на един клик разстояние, бизнесът изисква същото ниво на бързина и прозрачност и от своите застрахователни партньори. Забавените процеси, неясният статус на застрахователните претенции или сложната административна комуникация все по-трудно намират място в тази реалност.

За обслужване на клиентите си ЗК “Аксиом” разработва дигитални платформи, които оптимизират потребителското преживяване. Клиентите разполагат с лесен достъп до своите полици, с възможност за управление на претенции и с комуникация в реално време. Подходът за комуникация с клиентите е насочен към премахване на излишните стъпки и създаване на процеси, които са интуитивни, бързи и предвидими.

Локално присъствие, глобално мислене

ЗК “Аксиом” утвърждава своето присъствие в София и има ясна стратегия за дългосрочно развитие на регионалната си мрежа. През последните години бяха открити офиси в ключови градове като Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Велико Търново и Плевен. По този начин се съчетават задълбоченото познаване на местната среда с визията, отговаряща на най-добрите стандарти в индустрията.

Axi Awards - наградените застрахователни брокери за активно партньорство със ЗК “Аксиом” АД през 2024 г.

Компанията има значителен опит в здравното застраховане (като правоприемник на ЗК“Медико-21”), оперира на застрахователния пазар от 1997г., разполага с дългогодишна експертиза в областта на здравното застраховане и придобивките за служители. В контекста на динамичния пазар на труда и нарастващия фокус върху благосъстоянието, грижата за здравето на служителите придобива все по-голямо значение. С международния продукт Axi Health Global, разработен в партньорство с AXA PPP Healthcare, на застрахованите лица е осигурен достъп до над 1,9 милиона медицински заведения по света. Така фирмите могат да осигурят на своите екипи ниво на защита, което отговаря едновременно на нуждите на съвременния мобилен човек и на изискванията на международния бизнес.

Дългосрочен подход

В среда на бързи промени за бизнеса отношенията със застрахователя изискват доверие и устойчивост. ЗК “Аксиом” ги постига с ясна оценка на риска и с партньорства, които се утвърждават с течение на времето. Цялата дейност на компанията - подборът и обучението на експертите, разработването на застрахователните продукти, обслужването на клиентите, професионалните партньорства и постиганите резултати, е подчинена на тази основна цел.