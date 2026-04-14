Трансформацията на бизнеса днес вече не се измерва само в икономически резултати, а в способността да създава стойност за обществото, хората и околната среда. Данните от годишния доклад на Филип Морис Интернешънъл за 2025 г. показват, че преходът към бъдеще без дим е в активна фаза – с нарастващ брой пълнолетни потребители на бездимни алтернативи, разширяване на портфолиото и реални резултати по отношение на климата и кръговата икономика.

Паралелно с това компанията поставя силен акцент върху отговорността – както към потребителите чрез иновации и ясна комуникация, така и към обществото чрез инициативи за ограничаване на достъпа на непълнолетни и кампании за промяна на поведението и нагласите. В основата на тази трансформация остават хората – с фокус върху работната среда, развитието и културата в организацията.

Как изглежда тази промяна в числа и какви са следващите стъпки разказва Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България.

- Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) публикува годишния доклад „PMI Value Report: Change in Motion“ за 2025 г. Как бихте обобщили ключовите резултати и какво означават те за компанията?

- Докладът на Филип Морис Интернешънъл за дейността и създадената стойност за 2025 година, под мотото „Промяна в движение“, показва, че трансформацията на компанията към бъдеще без дим е вече реален и измерим процес, а не просто визия за бъдещето. Ако трябва да кажа в едно изречение какво е постигнала компанията за последната година, то е: ФМИ успешно разширява бизнеса си с бездимни изделия, постигнала е въглеродно неутрални собствени операции, както и измерими резултати, свързани с кръговата икономика, а устойчивостта е внедрена измеримо в управлението и отчетността на ръководството на компанията.

- Какви са основните изводи за напредъка към бъдеще без дим, които виждаме в глобалния доклад, какво означава това в числа и кои тенденции според вас са най-важни?

- Най-важното за нас е, че бъдеще без дим е постижимо, когато пълнолетните пушачи имат достъп до научно обосновани, по‑малко вредни алтернативи на тютюнопушенето и все повече от тях избират тези алтернативи всеки ден вместо да продължат да пушат, а регулацията все по-устойчиво признава принципа за намаляване на вредата. Допълнително, в сърцевината на корпоративната стратегия стои пълната интеграция на устойчивостта (климат, човешки права, кръгова икономика и т.н.) във всяка бизнес операция. Т.е. промяната не е еднопластова, а обхваща едновременно общественото здраве, икономиката и вътрешните за компанията процеси.

Какво означава това в числа: през 2025 г. бездимните продукти генерират 41,5% от нетните приходи на компанията, а приблизително 43,5 милиона пълнолетни потребители по света ги използват. Те се предлагат вече на 106 пазара, с което надхвърлихме плановете си за 2025 г. Обемите на продажби на цигари са намалели с 28,9% спрямо 2015 г. и с 36,9% на пазарите, където се предлагат бездимни продукти.

Имаме и конкретни резултати, свързани с отчитане на въглеродните емисии – компанията достига въглеродна неутралност в собствените си операции и производство (обхват 1 и 2). И накрая, нещото, което движи нашия напредък и трансформация – силен фокус върху хората – компанията гарантира на всички свои служители равнопоставеност, безопасност и развитие.

- Казвате, че данните показват значителен ръст на пълнолетните потребители на бездимни продукти в световен мащаб. Как това променя регулаторния и пазарен контекст?

- Ръстът на потребителите изисква и предпоставя няколко неща – от една страна, поставя въпроса за нуждата от диференциран, пропорционален на рисковия профил на продуктите регулаторен подход, който отчита различията между горими и бездимни продукти. От друга страна, създава нови очаквания към бизнеса – за прозрачност, отговорен маркетинг и ефективна превенция на достъпа на непълнолетни до всякакви тютюневи и никотинови продукти.

От гледна точна на потребителите, това означава нужда от ускоряване на иновациите, по‑голямо разнообразие от продукти и засилена конкуренция, с ясна отговорност към обществото и регулаторите.

- В България вече близо 500 000 пълнолетни потребители са преминали към бездимни алтернативи. Какви фактори стоят зад този напредък и какво предстои?

- В България комбинацията от фактори, които спомагат за този процес, са именно наличието на различни научно обосновани алтернативи, които отговарят на всички силно рестриктивни нормативни изисквания, но и на предпочитанията на пълнолетните пушачи; имаме и широка обществена осведоменост за тези продукти и защо те са по-добра алтернатива от традиционните цигари, и накрая, но не на последно място – възможност за активна работа с търговците и строги правила за продажба само на пълнолетни потребители.

В България е важно всички заедно – бизнес, институции, законотворци и пълнолетни потребители да работим в посока намаляване на тютюнопушенето, устойчиво прилагане и контрол за спазване на вече строгите и всеобхватни законови изисквания, и диалог с институциите за политики, които подкрепят общественото здраве.

- Кампанията „Без компромиси“ е насочена към един от най‑чувствителните обществени проблеми – достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. Каква е нейната философия и какви конкретни резултати постигнахте до момента?

- Кампанията е ключова за компанията ни, защото ясно и категорично заявява нулева толерантност към продажбата на тютюневи и никотинови продукти на непълнолетни. Тя стъпва върху разбирането, че защитата на младите хора не е еднократно усилие, а дългосрочен ангажимент, който изисква съвместната работа на бизнеса, търговците, институциите и обществото като цяло.

Основната цел на „Без компромиси“ е не просто спазване на закона, а изграждане на трайна култура на отговорност в търговската мрежа. Затова комбинираме няколко ключови елемента, сред които са обучения за търговците и техните служители, информационни материали на място на продажба, активна комуникация за задължението за проверка на възрастта и ясни послания, че достъпът на непълнолетни до тези продукти е недопустим при всякакви обстоятелства.

През кампанията успяхме да достигнем до хиляди търговски обекти в страната и да засилим диалога с партньорите ни в търговската мрежа. Все по-често виждаме осъзнато поведение, при което проверката на възрастта се възприема не като формалност, а като реална отговорност. Това е силен индикатор, че когато има ясни правила, последователна комуникация и ангажираност от всички страни, резултатите са устойчиви.

Интервюто се публикува с подкрепата на Филип Морис България.