Вместо за пролетна сеитба в нивите, земеделци стягат машините за протест на 20 април

Вместо за пролетна сеитба в нивите, земеделци стягат машините да излязат на пътя – на протест на 20 април. „Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ има решение, ако държавата не поеме отговорност и не помогне на сектор „Зърнопроизводство", заради високите цени на торовете и горивата във връзката с войната в Близкия изток, да има протест на 20 април", съобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. „Протестът ще бъде ефективен, най-вероятно по места", добави тя. „Какъв е смисълът да сеем, ако не можем да си платим разходите", тревожат се земеделци.

„Миналата седмица НАЗ имаше среща в министерствата на икономиката и земеделието, имаме уверение, че ще бъде свикана работна група, която да направи анализ на сектора и на тежестта в себестойността на продукцията на поскъпналите торове и горива. В тази група ще се уточняват конкретни мерки за подпомагане, както и готовността за финансирането им", каза още Жекова. „В НАЗ сме подготвили предложения, в Министерството на икономиката имат анализи, чакат се такива от Министерството на земеделието, но е ясно, че трябва да бъде подпомогнато торенето. Очакваме да се направи програма, която да посочва начина на съфинансирането на торовете от страна на държавата", поясни Жекова.

По думите й, преди войната в залива цената на 1 тон амониев нитрат е била 700 лева, в момента е над 1000 лева."Предстоят пролетната сеитба – на слънчоглед и царевица, торене на пролетници и есенници, а в момента горивата са поскъпнали с близо 50% само за един месец. Това поставя зърнопроизводителите в ситуация, в която трудно могат да покриват разходите си, а себестойността на продукцията за 2026 година нараства значително", обяснява Жекова. „При себестойността на декар продукция само разликата от поскъпналите торове е между 14 и 18 лева", добави тя.

„Държавата и досега дава помощ на земеделците на литър газьол - с по-нисък акциз. Тази година също ще бъде дофинансиран акциза за горивата, колкото е допустимо по европейския регламент. Всеки производител ще получи допълнително по 9 цента без кандидатстване. Това е максималната сума. С досегашните 21 цента стават общо 30 цента", уточнява Жекова. Земеделците в Добричко казват, че ще започнат пролетната сеитба веднага след Великден, а до седмица след това ще започне масово да се сее.

Според Жеков,а секторът е под натиск от години, като за последните пет години България е загубила между 33% и 40% от стопанствата, най-вече малки ферми. Допълнително напрежение създава и вносът на слънчоглед от Аржентина. Въпреки уверенията от Българската агенция по безопасност на храните, че пратките се проследяват – от разтоварване, съхранение, преработка, остава притеснението дали контролът ще е достатъчен при големи количества, защото се чака пети кораб да пристигне. Земеделците се притесняват от натиска на този внос.

„В момента се товарят два кораба за износ с български слънчоглед.Има вяла търговия в страната с културата. Търгува се на цена около 1040 лв за тон", каза още Жекова.