Български стартъпи могат да представят своите отбранителни разработки на международното изложението "ХЕМУС 2026"

Стартиращи фирми ще могат да презентират своите иновативни решения пред най-големите национални и международни отбранителни компании и инвестиционни фондове

Министерството на иновациите и растежа организира специално събитие в рамките на международното изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2026“.

„Startup Networking“ ще бъде първото по рода си пичинг събитие в 31-годишната история на международното изложение. Чрез него Министерството на иновациите и растежа ще даде възможност на български стартъпи в сферата на технологиите с двойна употреба да представят своите иновативни разработки и идеи пред най-големите национални и международни отбранителни компании и инвестиционни фондове.

За целта Министерството открива конкурсна процедура, чрез която ще бъдат селектирани стартиращи фирми. Победителите ще получат собствено пространство в рамките на изложението и възможността за провеждане на пичинг сесии, по време на които да презентират технологията си пред заинтересованите страни.

„Startup Networking“ ще се състои в рамките на първия ден от международното събитие, което ще се проведе в периода 3–6.06.2026 г. в Пловдив.

Припомняме, че Министерството на иновациите и растежа се присъедини към организационния комитет на „Хемус“. Специалното изложение създава възможности и за съвместни научно-технически разработки на нови изделия в областта на отбраната и сигурността. Инициативата разшири през годините своята концепция, като отделя специално място на иновациите. С активното включване на МИР ще се осигурят допълнителни възможности за българските фирми от сектор отбраната, сигурност, космически технологии и др.

Кандидатстване за стартъпи:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSo11N7mPrxJ5kZG0Vr09tGbOtkvj7AMCP36e2CuRmYh6K5A/viewform?usp=dialog

Линк към „Хемус“ - https://www.hemusbg.org/