Вижте Млечния път, сниман от астронавтите на "Артемис" (Снимка)

Астронавтите от "Артемис II" направиха уникална междузвездна снимка на галактиката Млечен път по пътя си обратно към Земята.

НАСА публикува историческа междузвездна снимка, направена от Артемис II, запечатваща „спиращата дъха снимка на нашата галактика".

„Небе, пълно със звезди", написа НАСА във вторник вечерта в X.

Мисията „Артемис 2“ засега е успешна. Снимка: Посолство на САЩ „След успешно прелитане покрай Луната, астронавтите на Артемис II заснеха тази спираща дъха снимка на нашата галактика, Млечният път, на 7 април 2026 г."

Капсулата Орион напусна сферата на влияние на Луната и беше отново ангажирана с преобладаващото гравитационно привличане на Земята във вторник, докато екипажът на Integrity се връщаше у дома с над 1700 мили в час.