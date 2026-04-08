Премиерът очаква бензин и дизел да поевтинеят скоро (Обзор)

Надявам се примирието между САЩ и Иран да бъде спазено, да се освободи преминаването през Ормузкия проток, което ще доведе и до успокояване на цените. Това каза премиерът Андрей Гюров на заседанието на Щаба за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта. Той изтъкна мигновеното отражение на примирието върху котировките на петрола – спад до 94-95 долара за барел.

“Много се говори за галопиращи цени и кризи, които по предварителни данни не се потвърждават. Това не означава, че по системата не се натрупва напрежение, задачата на служебното правителство е да обере това напрежение, преди да се пренесе към крайния потребител”, каза още премиерът.

Обясни, че ще се прави анализ на седмична база на цените на стоките от малката потребителска кошница, за да не се стига до спекула. Към момента увеличението е ограничено и няма драстични поскъпвания, стана ясно от справка на Комисията за защита на потребителите.

При 40% от наблюдаваните 101 групи стоки и услуги има увеличение през март в сравнение с февруари, а

при 60% цените падат,

каза шефът на КЗП Александър Колячев. И обясни, че промяната на цената на горивата не се е отразила върху стоките и търговските вериги.

Министърът на земеделието Иван Христанов очаква намаление на цените през тази и следващата седмица и самите магазини да опровергаят внушенията, че растат.

В 48 от 800 проверени от НАП бензиностанции има повишение на маржа при трите вида горива, в 88 има увеличение на маржа само при бензина и дизела. Очакват се още документи, на база на които

през май ще има яснота дали някои бензиностанции ще бъдат санкционирани

по Закона за въвежданe на еврото за необосновано поскъпване на цените, заяви изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова.

Щабът продължава с анализ на предприетите вече мерки, които не са хеликоптерни пари, а целенасочена помощ за най-уязвимите групи граждани и сектори, каза още Гюров.

Деескалацията е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Въпреки това осигурихме средства - до

18 млн. евро за междуселищния транспорт,

като става дума най-вече за линии в малки общини, междуселски общини, планински райони, както и 2,5 млн. евро за училищните автобуси, каза по-рано финансовият министър Георги Клисурски.

Така правителството вече е активирало няколко от шестте основни мерки, насочени към транспортния бранш. Отлагането на повишаването на толтаксите от 1 април е една от тях, което означава около 30 млн. евро да останат в този бранш, основно насочени към по-малкия бизнес и превозвачите, каза още финансовият министър. Припомни и за възможностите за разсрочване на лизинг през агенцията за експортно застраховане. Вече сме нотифицирали и държавна помощ за превозвачите за 50 млн. евро.

Независимо от ситуацията ще предприемаме адекватни действия, насочени към секторите и гражданите, които имат най-голяма нужда, каза още финансовият министър. Вички мерки са за около 125 млн. евро.

Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и други институции си сътрудничат, за да следят бензиностанциите да няма прекомерни увеличения на печалбите и маржовете им, както и да не се предава на крайния потребител, каза Клисурски.