Астронавтите от "Артемис" видели разбиване на метеорити на лунната повърхност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Астронавтите от "Артемис" са видели рядко явление - разбиване на метеорити на лунната повърхност

Космическият кораб "Орион" вече е напуснал лунната сфера на влияние и се приближава към Земята. В момента е на около 340 хиляди километра разстояние от нашата планета.

Малко след като се събудиха астронавтите от мисията Artemis II се чуха със семействата си.

При облитането на Луната те са станали свидетели на рядко виждано явление - разбиване на метеорити на лунната повърхност, информира Би Ти Ви.

Очаква се капсулата да навлезе в атмосферата в петък през нощта, а приводняването край бреговете на Калифорния ще е в ранните часове на събота.

Всички данни от мисията ще бъдат публично достъпни до шест месеца след завръщането на екипажа.