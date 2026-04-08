Стюардите на „Луфтханза" обявиха еднодневна стачка

Кабинният персонал на „Луфтханза" (Lufthansa) планира нова стачка, след като преговорите с работодателя не доведоха до резултат. Германският профсъюз на стюардите УФО (UFO) призова служителите на основната авиокомпания и нейната дъщерна структура „Ситилайн" (CityLine) да се включат в еднодневна стачка в петък, съобщиха АПА и Ройтерс.

Стачката е насрочена за 10 април от 00:01 до 22:00 часа и ще засегне всички полети на „Луфтханза" от Франкфурт и Мюнхен. В същия период кабинният персонал на „Ситилайн" ще прекрати работа на девет германски летища, съобщава БТА.

Решението за стачни действия беше подкрепено от голямо мнозинство при гласуване сред членовете на синдиката в края на март, след като преговорите с работодателя се провалиха.

От УФО посочват, че работодателите не са проявили достатъчна гъвкавост нито по отношение на исканията за подобряване на условията на труд на около 19 000 стюарди и стюардеси в „Луфтханза", нито във връзка със социалния план за приблизително 800 служители на „Ситилайн", чието закриване предстои.

„Тази ситуация можеше да бъде избегната – отговорността е на „Луфтханза", която досега не е представила предложение, подходящо за преговори", заяви председателят на синдиката Йоахим Васкес Бюргер. По думите му сред основните искания са по-добра предвидимост на графиците и по-дълги срокове за предизвестие.

Той допълни, че ако работодателят не прояви гъвкавост, синдикатът ще продължи да оказва натиск.

Синдикатът УФО и пилотската организация „Ферайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit) вече организираха стачка в средата на февруари, която предизвика масови отменени полети. В средата на март пилотите предприеха нови действия с двудневна стачка, като трудовият конфликт остава нерешен.