ОИСР предупреди за икономическа тежест до 115 млрд. евро годишно за членовете си заради „дългия КОВИД“

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) призова за подобряване на лечението и по-активна професионална реинтеграция на пациентите с дългосрочни последици от КОВИД-19, като посочи, че това би могло да ограничи значителните икономически разходи, свързани със заболяването, предаде ДПА.

Според проучване на ОИСР разходите, свързани с т.нар. „дълъг КОВИД", могат да достигнат между 0,1 и 0,2 на сто от брутния вътрешен продукт в периода 2025–2035 г. За икономиките на страните членки това би означавало тежест до 115 милиарда евро годишно – равностойна на годишните разходи за здравеопазване на държави като Нидерландия или Испания, посочи БТА.

Очаква се само преките разходи за здравеопазване да достигнат около 9,4 милиарда евро годишно до 2035 г. ОИСР предупреди, че рискът от развитие на хронични съпътстващи заболявания при засегнатите пациенти може допълнително да увеличи натиска върху здравните системи.

Значително по-големи са косвените икономически разходи, произтичащи от отсъствия от работа и преждевременно напускане на трудовия пазар, се посочва в анализа.

Организацията подчерта необходимостта от укрепване на диагностиката, лечението и организацията на здравните грижи за пациенти с „дълъг КОВИД". От особено значение са разработването на клинични насоки, съобразени с реалния опит и нужди на пациентите, както и повишаването на квалификацията на медицинските специалисти.

До момента ограничен брой държави са приели национални стратегии или планове за справяне с „дългия КОВИД", като най-напреднали в това отношение са Германия и Нидерландия.

Според оценките на ОИСР около един на сто от населението може да бъде засегнат от дългосрочни последици от КОВИД-19 през следващите години.

Под „дълъг КОВИД" се разбират симптоми като продължителна умора, задух и други здравословни проблеми, които продължават или се проявяват след острата фаза на инфекцията, обикновено след период от четири седмици.

Първите случаи на заразяване с коронавирус бяха регистрирани в края на 2019 г. в китайския град Ухан, а на 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви КОВИД-19 за пандемия.