Държавата предлага на аукцион ценни книжа за 150 млн. евро

На 20 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации с петгодишен срок (1862 дни). Книжата са от отворен тип, с фиксиран лихвен процент от 2,75%, и са част от емисия с падеж 28 януари 2031 г., съобщиха от банката.

Ще бъдат предложени книжа с номинал 150 млн. евро. До момента общият ѝ обем възлиза на 300 млн. евро. Това ще бъде осмият аукцион за годината.

По решение на финансовото ведомство първичните дилъри ще могат да подават и несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и от други държави членки или трети страни. Условие е съотношението между състезателни и несъстезателни поръчки да бъде 50:50 от общото количество.

Министерството си запазва правото да одобрява само част от подадените поръчки или да отхвърли всички, както и да предложи различно количество от предварително обявеното. Освен това ще бъдат предложени и допълнителни количества от емисия № BG 20 301 26 119 с падеж 28 януари 2031 г.

От началото на годината досега са проведени седем аукциона, на които са пласирани държавни ценни книжа за общо 1,05 млрд. евро. За сравнение, през миналата година на вътрешния пазар бяха емитирани книжа за 3,3 млрд. лева в рамките на 15 аукциона.

Според действащия удължителен бюджет, максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме през тази година, достига 10,5 млрд. евро, включително вътрешен и външен дълг. Това се наложи след като проектът за бюджет 2026 г. не беше приет.

Още през октомври 2025 г. финансовото министерство изготви стратегия за управление на държавния дълг. В нея се поставя акцент върху осигуряване на необходимото финансиране при съобразяване с макроикономическата среда и потенциалните рискове.

Документът е базиран на очакваното изпълнение на бюджета за 2025 г. и заложените параметри в проектобюджета за 2026 г., както и на актуализираната стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026–2028 г. Той е разработен преди приемането на България в еврозоната и преди въвеждането на удължителния бюджет.

Планираното ново дългово финансиране за периода 2026–2028 г. е съответно 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за 2025 г. Министерският съвет в оставка представи и проект за аукциони на държавни ценни книжа, насочени към граждани. Ако бъде приета необходимата нормативна рамка, подобни възможности могат да се появят още през тази година.