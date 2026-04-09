Стартира услугата за наемане на робо таксита в Загреб!

Георги Луканов

[email protected]

1516
Първите автономни таксита в Европа на Verne вече могат да бъдат използвани в Загреб. Снимка: Verne

В Загреб компанията на Илон Мъск на Балканите - Мате Римац, Verne стартира първата търговска роботизирана таксиметрова услуга в Европа. За тези, които за първи път са се регистрирали в списъка на чакащите, е възможно да резервират и платят за автономни пътувания чрез приложението Verne.

В първата фаза услугата обхваща района на по-широкия център и летище Загреб. Наред с приложението Verne, услугата скоро ще бъде достъпна и чрез приложението Uber.

"За първи път в Европа има истинска търговска услуга за роботизирани таксита - хората могат да използват и да изпитат автономно шофиране", казва Марко Пейкович, съосновател и главен изпълнителен директор на Verne.

В началната фаза се използват електрически коли, оборудвани със системата за автономно шофиране от седмо поколение на компанията Pony.ai. Такситата работят автономно, но с присъствието на обучени оператори по време на началната фаза на въвеждане на услугата.

Освен в Загреб, Verne е започнала преговори за стартиране на услугата в 11 града в ЕС, Великобритания и Близкия изток, като в момента се разглеждат и кандидатурите на още над 30 града.

В същото време Verne продължава да разработва собствено автономно превозно средство - двуместно робо такси, специално проектирано за напълно автономно шофиране при поискване.

Очаква се напълно автономни превозни средства без шофьор веднага щом регулаторните одобрения и спазването на всички стандарти за безопасност позволят това.

