General Motors изтегля за ремонт над 270 000 коли в САЩ

Георги Луканов

Chevrolet Malibu има проблем с камерата за задно виждане. Снимка: Chevrolet

General Motors изтегля 271 770 автомобила в САЩ поради проблеми с камерите за задно виждане, обяви Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA). Изтегляването от пазара се отнася и за модела Chevrolet Malibu.

Според NHTSA екранът на камерата може да показва изкривено или празно изображение, което намалява видимостта на водача и увеличава риска от инцидент.

В повечето случаи екранът показва изображението от камерата, но то е деформирано, което често се случва поради софтуерна грешка при обработката, механично движение или повреда на обектива на камерата, или проблем с кабела или връзката.

В случай на празно изображение, екранът е черен, бял или напълно "мъртъв" и не показва нищо, което може да се дължи на неизправност на камерата, прекъснат или повреден кабел, софтуерни проблеми или повреда в конекторите или захранването.

Оторизирани сервизи ще извършат проверка и при необходимост ще подменят проблемната камера, за да гарантират безопасността на превозното средство, добавя NHTSA.

Chevrolet Malibu има проблем с камерата за задно виждане. Снимка: Chevrolet
