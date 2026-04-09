ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Найденов ще инспектира основния ремонт на ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Еврото отстъпва леко спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт, несигурността на валутните пазари се засили

Евро Снимка: Pixabay

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,11657 долара, или с 0,11 под нивото на затваряне вчера, посочи БТА.

Европейската централна банка определи в сряда референтен курс на еврото от 1,1706 долара за евро, което съответства на стойност от 0,8542 евро за долар.

Еврото поскъпва леко спрямо британската лира - с 0,05 на сто, както и в сравнение с швейцарския франк и японската йена – с по 0,01 на сто.

Несигурността на валутните пазари се засили след въздушните удари на Израел в Ливан и последвалите заплахи от страна на Иран за прекратяване на договореното примирие със САЩ. Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че Вашингтон трябва да избере между „примирие или продължаване на войната чрез Израел", като подчерта, че двете не могат да съществуват едновременно. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също предупреди за възможна нова ескалация при липса на всеобхватно споразумение.

Според Антже Префке, експерт в „Комерцбанк" (Commerzbank), перспективите за бързо разрешаване на конфликта остават ограничени. Тя посочи, че някои от условията по примирието, включително предложената такса от два милиона долара за преминаване през Ормузкия проток, не вдъхват доверие. По думите ѝ непредсказуемостта на политическите решения също увеличава несигурността, поради което не се очаква бързо понижение на цените на петрола до нивата отпреди конфликта.

От „Хелаба" (Landesbank Helaba) отбелязват, че макар примирието да е подобрило икономическите перспективи, понижението в цените на енергията е компенсирало едва около половината от ръста, отчетен от началото на конфликта.

„Само трайно мирно споразумение би могло да допринесе за по-нататъшна нормализация през следващите седмици и месеци", посочват анализаторите.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

