Реставрирано Lamborghini Miura SV ще бъде продадено на търг

Мнозина смятат Lamborghini Miura SV (Super Velove) за първия истински супер автомобил в света, и с право.

Една от тези коли ще бъде предложена на търг - реставрирана и в уникално сътстояние. Това е единственият екземпляр, боядисан в брилянтен нюанс на синьото Tahiti Blue, със зашеметяващи златни детайли по праговете на вратите и джантите.

За някои Miura е една от най-красивите коли, правени някога. Екстериорът изглежда феноменален, но интериорът е също толкова впечатляващ. Бялата кожа доминира в седалките, панелите на вратите, тавана и арматурното табло.

Компанията Mecum Auctions ще предложи колата на 16 май на събитието си Indy 2026. Тя е изминала само 1516 км и е реставрирана от италианска компания, което до голяма степен обяснява отличното ѝ състояние.

Не е публикувана предварителна оценка за тази екзотична италианска кола, но несъмнено ще се продаде за милиони. Произведени са само 150 екземпляра от Miura SV, а търсенето никога не е било по-голямо.

По-рано тази година червен екземпляр с 4400 км пробег бе продаден за близо 4,5 милиона долара. Миналата година друг Lamborghini Miura SV с малък пробег беше продаден за 4,46 милиона долара, но никой от тях не изглеждаше толкова добре, колкото този.

При конструирането на SV, Lamborghini добави подобрени карбуратори Weber и различна конфигурация на разпределителния вал към 3.9-литровия атмосферен V12 двигател, което му позволи да развие 385 к.с. при 7850 об/мин и 400 Нм въртящ момент при 5750 об/мин.