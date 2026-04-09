Европейските борси се движат разнопосочно след силния ръст вчера, напрежението около примирието в Иран охлажда оптимизма

Европейските акции отбелязват смесени движения в началото на търговията днес, след като инвеститорите реагираха предпазливо на признаците за напрежение около примирието между САЩ и Иран и потенциалното му отражение върху енергийните пазари и инфлацията, предаде Ройтерс.

Паневропейският индекс STOXX 600 се понижи с 0,2 на сто до 612,06 пункта, след като в предходната сесия отчете най-силния си дневен ръст от близо година насам, посочи БТА.

Основните европейски пазари се движат разнопосочно. Германският индекс DAX губи между 0,5 и 0,6 на сто в ранната търговия, докато британският FTSE 100 нараства с около 0,2 на сто. Френският CAC 40 се понижава с около 0,3 на сто.

Пазарният оптимизъм, подкрепен от новината за двуседмично примирие в Близкия изток и очакванията за нормализиране на доставките на енергийни ресурси през Ормузкия проток, бързо отслабна. Израел продължи военните си операции в Ливан, а Иран предупреди, че преговорите за траен мир при тези условия са „неразумни".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили ще останат в региона, докато Техеран не изпълни напълно договореностите, и предупреди за сериозна ескалация при евентуално нарушение.

На секторно ниво най-голям натиск върху STOXX 600 оказва индустриалният сектор, който губи около 0,6 на сто. На отрицателна територия са също акциите на компаниите от секторите на пътуванията, банковия и технологичния сектор.

Енергийният сектор обаче се представя най-добре с ръст от около 1 на сто, подкрепен от повишението на цените на петрола. Въпреки примирието цените на суровината остават с приблизително 40 на сто над нивата отпреди конфликта, което засилва опасенията от нов инфлационен натиск.

Инвеститорите насочват вниманието си към предстоящите данни за личните потребителски разходи (PCE) в САЩ, които се следят като ключов индикатор за инфлацията.

Движенията на пазарите са факт след силната сесия в Европа в сряда, когато STOXX 600 нарасна с 3,7 на сто, а акции на компании като „Антофагаста" (Antofagasta), „Луфтханза" (Lufthansa) и „ИзиДжет" (easyJet) поскъпнаха с около 10 на сто.