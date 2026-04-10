Skoda измисли велосипеден звънец, който пробива звука на слушалките

Skoda DuoBell е първият в света велосипеден звънец, специално проектиран да пробива защитата на слушалките с активно шумопотискане (ANC), носени масово не само от пешеходци и колоездачи, но и от много шофьори.

Този иновативен аксесоар е създаден от Skoda в сътрудничество с учени от Университета в Салфорд, за да повиши безопасността на пътя, като гарантира, че пешеходците и колоездачите със слушалки ще чуят предупредителния сигнал.

За разлика от стандартните звънци, DuoBell използва механичен подход, за да надхитри алгоритмите на изкуствения интелект в модерните слушалки.

Звънецът се състои от две части. Първата удря в тесния честотен диапазон между 750Hz и 780Hz - зона, в която технологията на безжичните слушалки ANC е най-слабо ефективна.

Втората част на механичния звънец разполага с допълнителен резонатор и специално проектирано чукче, което удря по бърз и неравномерен начин.

Комбинацията от тези специфични звукови вълни успява да премине през софтуерната филтрация на слушалките и да бъде регистрирана от човешкото ухо.