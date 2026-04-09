Андрей Делчев: Риск от физически недостиг на горива у нас няма

Цените у нас следват световната борса, ако там е скъпо, ще бъде скъпо и на колонката. Това заяви изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев пред NOVA NEWS. По думите му, макар България да не е пряко зависима от доставките през Персийския залив, вътрешните цени неизбежно се влияят от глобалните пазарни процеси.

Според него риск от физически недостиг на горива у нас няма, тъй като страната внася петрол от различни източници като Казахстан, Северна Африка и САЩ. "Това дава известна стабилност, но не изолира България от ценовите сътресения на международните пазари", заяви Делчев.

По отношение на ситуацията в Ормузкия проток Делчев отбеляза, че въпреки официалните уверения от Вашингтон, че преминаването е възобновено, реалният трафик на танкери остава силно ограничен.

"Причините са сериозните рискове за собствениците на кораби, включително информации за морски мини и намеренията на Техеран да въведе такси от по 2 милиона долара на кораб като компенсация за военните действия", обясни той.

„Вчера сдържан оптимизъм, днес – сдържан скептицизъм. Около това се въртим", коментира още той и добави, че 24 часа след обявеното примирие ситуацията в региона остава нестабилна и блокирана.

"Дори при незабавно прекратяване на конфликта ще са необходими поне два до три месеца за нормализиране на логистиката и възстановяване на производството, особено при втечнения газ от Катар. Въпреки че цената на петрола сорт „Брент" отбеляза рязък спад от 14% несигурността вече отново тласка котировките нагоре", заяви Делчев.

В заключение Делчев засегна и темата за шистовия газ в България. Според него проучванията са ключови, тъй като дори частично вътрешно производство – в рамките на 20–30% от потреблението, би осигурило значителна ценова гъвкавост.

"Засега обаче в българската акватория на Черно море не са открити търговски количества, които да доведат до бърза промяна в енергийната картина", каза той.