Георги Клисурски: Пускаме база данни с всички обществени поръчки, вече установихме нередности

Министерство на финансите ще публикува пълна база данни с всички обществени поръчки в държавата, така че всички граждани и медии да могат да се запознаят с тях. Това заяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му става въпрос за над 7000 обществени поръчки на обща стойност над 30 милиарда евро. "Целта е всички да имат достъп до тази информация по напълно прозрачен начин", подчерта Клисурски.

Той обясни, че при встъпването си в длъжност през февруари е поискал от всички ведомства информация за техните обществени поръчки, за да може там, където има проблеми - изпълнението им да бъде спряно.

"Вече установихме нередности при някои поръчки, но днес публикуваме абсолютно всички над 7 000, за да може да се осъществява граждански контрол върху публичните разходи", обясни финансовият министър.

За 1 104 поръчки, освен стойността, са предоставени и данни за вече извършените разплащания и изплатените аванси – това е сума, преведена без предоставена услуга.

За 6 000 от поръчките има сключени договори, а за 1 000 поръчки - все още няма подписи. "Ние сме призовали тези 1 000 да се разгледат, и там, където се установи, че документацията не е изрядна, да се коригира или прекрати", заяви министърът.

Клисурски отчете, че от тези 30 милиарда евро, над 4,4 милиарда евро са за платени аванси. "Голяма част от тях са към Министерство на отбраната и Агенция „Пътна инфраструктура". "Например за проекта „Хемус" към АПИ има 1 милиард евро аванси", изтъкна той.

По думите му има много високи аванси - над 140 поръчки са с аванс 50% от стойността и 330 с 20%. "Направили сме и няколко таблици с големи общи поръчки - те са 820. Има и информация за дължимите средства, които трябва да се разплатят тази година - 5,6 милиарда евро. Това е важно за бюджета за 2026 г., за да се види дали тези разходи могат да бъдат покрити, и евентуално някои да отпаднат", подчерта Клисурски.

Вече са възложени 62 инспекции за поръчки, при които има проблеми, уточни финансовият министър, цитиран от Нова тв.