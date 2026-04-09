Няма да има българска делегация в Йерусалим за Бла...

46 евро за мегаватчас е цената на природния газ на хъба TTF, на "Газов хъб Балкан" - с евро повече

Цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" е 46.79 евро

Цените на майските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 46,220 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 45,850 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 45,301 евро за мегаватчас, посочва БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 9 април, е 46,79 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 51,80 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 46,79 евро за мегаватчас.

Четете още

Още от Икономика

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)